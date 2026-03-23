ダンス＆ボーカルグループ「E-girls」元メンバーの藤井萩花さん（31）が、2026年3月22日にインスタグラムを更新。砂浜で撮影した写真を公開した。レザーのブルゾン×ミニスカートのコーデで藤井さんはインスタグラムで、海を訪れた様子を公開。レザーのブルゾンにミニスカート、スニーカーというラフな出で立ちで、砂浜に寝転んだり、双子の息子と遊んだりと、リラックスした雰囲気の写真を公開した。藤井さんは21年1月、多国籍音