洋服を買う際、サイズ感や自分に似合うかなど確認するために試着をするのは大切ですよね。筆者もショップの店員として勤務していた際は、お客様自身が納得し購入して頂くためにも試着は大歓迎でした。しかし、雨の降るある夏の日、一人のお客様が来店し困ったことが起きました。今回はその時のエピソードをご紹介いたします。 服屋で、ずぶ濡れの客が試着を要求！ 店員としてやんわり断るも……！？