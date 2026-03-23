外で暮らしていた元野良猫が新しく家族の一員となり、人間との生活に馴染んでいくまでの軌跡を収めた動画が注目を集めています。投稿は記事執筆時点で2.8万回以上再生され、「出逢うのは運命だったのかも」「末長くお幸せに」とのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『庭先に通うようになった野良猫』を保護→半年が経つと…心温まる『変化の様子』に感動】 庭先に現れるようになった元野良猫 TikTokアカウント「