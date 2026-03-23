猫が嫌いな相手に発する3つの鳴き声 ふだんの感情表現は控えめな猫も、嫌いな相手に対しては特に正直。声にはっきりとその気持ちを表します。拒絶するサインになる鳴き方を理解して無用なストレスやケガをする事態を防ぎましょう。 その鳴き声には、次のような3つのパターンがあります。 威嚇と拒絶の「シャーッ」 猫が口を大きく開け、歯を見せながらする「シャーッ」は、相手を威嚇してけん制して