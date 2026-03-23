生まれてまだ日の浅い子猫は、飼い主さんとの触れ合いもまだ練習中。撫でられて思わずびっくりしてしまう--そんな子猫らしいたどたどしさが尊い様子が話題を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で1.2万回以上再生され、「まだ触れられる事に慣れていないのかな？」「優しい世界！」「天使達」など、多くのコメントが寄せられています。 【動画：クッションの上にいる子猫を撫でた結果→人間の手にビックリしてしまい…悶絶級に尊い