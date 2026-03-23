サッカーW杯開幕まで2か月半…パワーランキングに注目6月に米国を中心に行われるサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）まで2か月半ほどとなった。各国のチーム構成とチーム力がファンの関心を集める中、韓国のメディアから「残酷な現実」と嘆きの声が上がっている。開催地米国の専門誌「スポーツ・イラストレイテッド」が公開したW杯上位20か国のパワーランキングに日本代表は入り、韓国代表は入らなかったというのだ。韓国メ