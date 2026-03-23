山形市中心部の「文翔館」周辺の再開発について23日、基本構想がまとまりました。歩道を拡張するなどして歩行者中心の空間を作り、にぎわい溢れる歩きやすいまちづくりを目指すとしています。山形市の中心部に位置する「文翔館」周辺エリアの再開発は、県や山形市が中心となって検討を重ねています。従来の「車中心」の環境を「歩行者中心」の空間に作り変えることで、国の重要文化財「文翔館」の歴史的景観などを生かしながら「人