労働組合の全国組織「連合」は23日、春闘の1回目の集計結果を発表しました。連合が発表した春闘の回答集計によりますと、23日午前10時時点の平均引き上げ額は1万7687円、平均賃上げ率は5.26％となりました。人手不足や物価高などを背景に、3年連続で5％を超える高い水準です。また、中小企業の平均賃上げ率は5.05％となったほか、パート労働者などの賃上げは時給で84.51円、6.89％の引き上げと、いずれも2013年の集計開始以降、最