【ニューヨーク共同】23日のニューヨークの原油先物相場は、指標となる米国産標準油種（WTI）5月渡しが一時、1バレル＝84ドルに急落した。トランプ米大統領の表明を受け、中東情勢の緊張が緩和するとの見方が広がった。