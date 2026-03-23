【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２３日、米フロリダ州で記者団に、イランと戦闘終結に向けて協議を始めていると明らかにした。米ニュースサイト・アクシオスによると、米側はホルムズ海峡の開放に加え、ウラン濃縮ゼロなど６項目の要求を突きつけているとみられる。トランプ氏は、「イランはとても合意を望んでいる。我々も望んでいる」と語った。ただ、イランが合意に応じなければ、「我々は爆撃を続けるだけ