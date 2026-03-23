アサヒ飲料は3月12日、事業方針説明会を開催し、CO2を吸収する「CO2を食べる自販機」の設置台数が2025年に5000台を突破したことと、2030年には設置台数を5万台に引き上げていく計画を明らかにした。「CO2を食べる自販機」は、既存自販機の内部の空きスペースにCO2吸収材を置くだけで仕立てられ、台数増の多くは既存自販機を改修したものと思われるが、新規設置にもつながっているとみられる。1台当たりのCO2年間吸収量は稼働