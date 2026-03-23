【(C)EASL】 お互いにロスターを入れ替えて対戦 3月22日にマカオ特別行政区で行われた『EASLファイナルズ マカオ2026』の3位決定戦は、アルバルク東京と琉球ゴールデンキングスの『Bリーグ対決』となった。互いをよく知る両者は終始拮抗した好勝負を繰り広げたが、接戦を制した琉球が77-76で劇的勝利を飾った。 セミファイナルから中1日で行われたこの試合に、A東京はマーカス・フォスター