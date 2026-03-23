マンチェスター・ユナイテッドが、ニューカッスルの絶対的な主力であるブルーノ・ギマランイスの獲得に向けて本格的に動き出した。ブラジルメディア『UOL Esporte』が報じた数週間前の代理人との接触は事実であり、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏もこのニュースを認めている。中盤の刷新を急ぐ赤い悪魔にとって、プレミアリーグで実績のあるブラジル人MFは、再建のシンボルとしてこれ以上ないターゲットと言えるだ