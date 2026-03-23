韓国で人気を博し、現在は台湾を拠点に活動するカリスマチアリーダー、イ・ダヘさんが21日、自身のSNSで近況を公開した。鮮やかなイエローのクロップトップとショートパンツに身を包んだその姿で瞬く間に世界中のファンを喜ばせている。公開された写真の中で、ダヘさんはひまわりのような明るい衣装を纏い、愛らしいビジュアルを存分にアピールしている。ファンからは「本物のビタミンのようだ」「これこそが最高のグラビア」とい