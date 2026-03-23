商品の値段が決まっていないという、ちょっと変わったイベントが東京・渋谷で行われました。どんなイベントだったのでしょうか。【写真を見る】B品となったバッグどこが“不完全”？“不完全”も個性モノの価値を問うイベント出水麻衣キャスター:ガーナで作られた、少し訳ありのB品の価格は「???円」。3月20日〜22日の連休に、モノの価値について考えさせられるイベントが行われました。アフリカのガーナで作られたバッグなど