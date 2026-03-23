23日、5人組ダンスボーカルユニット「M!LK」の佐野勇斗さんが、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【佐野勇斗】28歳の誕生日を報告「上京して早10年…」これまでを振り返り「全部正解にできた気がします」「爆裂楽しい未来をもぎ取り滅」佐野さんは、「28歳になりました!」と、本日3月23日で28歳になったことを報告。続けて、「応援してくださる皆さん、いつも本当にありがとうご