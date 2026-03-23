『ハッピーターン』を製造・販売する亀田製菓は23日、京急電鉄「京急イエローハッピートレイン」を特別ラッピングした『ハッピーターントレイン』を運行開始した。【写真多数】車内外にハッピーターン装飾…『ハッピーターントレイン』『ハッピーターン』は1976年、第一次オイルショックの影響で不景気の中、「幸せ（ハッピー）がお客様に戻って来る（ターン）ように」という願いを込めて誕生し、発売以来50年にわたって幅広い