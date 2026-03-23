イタリアサッカー連盟（FIGC）は23日、FWフェデリコ・キエーザ（リヴァプール／イングランド）が同国代表から離脱することを発表した。FIFAワールドカップ2026欧州予選・グループIをノルウェー代表に次ぐ2位で終えたイタリア代表はプレーオフ・パスAへ回ることに。現地時間26日に北マケドニア代表との準決勝に臨み、勝った場合には31日にウェールズ代表vsボスニア・ヘルツェゴビナ代表の勝者と3大会ぶりの本大会出場をかけて激