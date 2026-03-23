福岡県庁福岡県は23日、県道整備の用地買収額が不適切に当初の5倍に増額された問題を巡り、県道整備を担った「県田川県土整備事務所」の当時の所長（57）ら2人を戒告の懲戒処分とした。地権者の男性との交渉時に、周辺にある土地の取引単価との比較を十分に行わず買収額が「著しく高くなった」としている。県によると、買収したのは同県赤村のトンネル工事用地2505平方メートル。2024年10月、当時の所長らは約430万円を提示し