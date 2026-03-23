「マナカナ」として知られる双子姉妹の女優・三倉茉奈（40）と三倉佳奈（40）が23日までにYouTubeチャンネルを更新。妹の佳奈が老眼と診断されたことを明かした。2月に40歳を迎えた2人。誕生日とチャンネル登録者数3万人を、寿司とノンアルコールビール、ケーキで祝いながら、トークを展開した。疲れやすい、遅くまで酒を飲めないなど体の変化について語る中で、佳奈が突然「言ったっけ？眼科で老眼ですって言われた話」と打