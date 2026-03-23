教室のイメージ埼玉県教育委員会は23日、男性教諭2人を懲戒免職処分とした。うち公立中の教諭（37）は昨年8〜12月、勤務先の公立中で自身の両膝の上に女子生徒を向き合う状態で座らせた後、両手で抱きしめた。「不安を取り除いてあげたかった」と認めている。別の女子生徒が体を触られたと学年主任に相談し発覚した。もう1人は同県日高市立高麗小中学校の上林賢介教諭（55）。昨年4月、同校に臨時任用される際、前職で公務員と