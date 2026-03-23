立命館大学は、宇宙分野の人材不足解消に向け新たな大規模大学院を開設することを発表しました。立命館大学が2028年4月に新設することを発表したのは「宇宙地球フロンティア研究科」で、宇宙分野の大学院としては国内最大級の規模になるということです。新たな研究科は、宇宙探査の構想の立案から人工衛星や探査機などの開発、得られたデータの利用・活用まで、宇宙開発・宇宙利用を幅広く対象とし、理学・工学・マネジメントを総