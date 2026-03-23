ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」が２４日に開幕する。宮地元輝（３９＝佐賀）が１６号機をゲット。「足は悪くないです。本番に行っても大丈夫そうな雰囲気はありますね」と感触自体は悪くなかった。しかし、その後少々お怒りモード。そのワケは「レース場に着いたのは１４時ぐらいなんですけど、１３時に弟子の上滝絢也に蒲郡のことを聞こうとメールしたら返事が来なかった。そうしたら引いたエン