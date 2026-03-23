１５日に肺炎のため亡くなった大相撲の元大関若嶋津（本名・日高六男さん＝享年６９歳）の通夜が２３日、千葉・市川市内でしめやかに営まれた。元横綱・若乃花の花田虎上氏（５５）が参列し「父親（元大関貴ノ花）の弟弟子で、いつもかわいがっていただいた。引退相撲でも胸を出していただいて、父親が亡くなった時もおかみさん（元歌手のみづえさん）と親方には本当にお世話になったので。今日は残念だなと思うけど、また父に