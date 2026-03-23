日本共産党の小池晃書記局長は２３日、国会内で会見。今月１６日、沖縄県名護市辺野古の沖合で舟２隻が転覆し、女子高生と船長の２人が死亡した事故について言及した。第１１管区海上保安本部によると、転覆後すぐに救助を開始し、２０人を助けたが、その場に潜水士がおらず海中にあった船内の捜索が難航。消防本部に応援を要請したが、救命胴衣が船尾の穴に引っかかっていた女子生徒の救助まで７０分を要した。司法解剖の結果