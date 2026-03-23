開幕前から、もう「格差」は残酷なほど見えている。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下の米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」で元レッズ、ナショナルズＧＭのジム・ボウデン氏（６４）が全３０球団のラインアップを格付けし、頂点に置いたのはやはりドジャースだった。大谷翔平投手（３１）、ムーキー・ベッツ内野手（３３）、フレディ・フリーマン内野手（３６）、カイル・タッカー外野手（２９）が並ぶ打線はも