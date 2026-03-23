「好きな人ができた…！」「どうやってアプローチをするのが正解？」そんな恋する乙女たち必見。今話題の占星術師・miraimikuさんに、3月23日〜4月22日の恋愛運を占ってもらいました！彼の星座をチェックして、あなたの恋を叶えちゃおう♡Check! おひつじ座の彼（3/21〜4/19）スピード＆直球勝負で挑むのが◎絶賛スーパーモテ期な彼を振り向かせたいなら、スピード＆直球勝負で挑むのが◎。素直アプローチをして、好感触なら