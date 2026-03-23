話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆どんどん仲が深まる恋の安定期2026年に入ってから進展した恋は、安定化のサイクルにシフトしていくとき。連絡する時間帯・会う曜日を決めるなど、2人の関わりあいをルーティン化す