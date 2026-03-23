話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆恋はいったんお休み。人脈を広げる意識を知識欲や好奇心が高まる星回り。人脈も広がっていく運勢なので特定の相手に深入りするより、いろんなタイプの人と交流してみるのがおす