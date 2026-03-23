話題の占星術師・ｍiraimikuさんが占う、今月の「やぎ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★☆☆☆☆過保護すぎる行動は禁物！好きな人のためによかれと思ってしてあげた行動や発言が、空回りしてしまいそう。過干渉すぎるアクションはやめたほうが無難。特にカップルの場合はマン