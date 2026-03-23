話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆予想外の相手と恋が始まる予感共通点や安心感より、戸惑いに近いドキドキが恋のサイン。自分とは違う世界にいる人、苦手だと思い込んでいたタイプの人ほど熱愛候補の可能性あり！先