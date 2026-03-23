私たちの暮らしに欠かせないスマホの最先端が知りたい！ 現在のトレンドを網羅した注目機能から、今後遂げるであろう進化の予測まで、ケータイジャーナリスト/ライターの石野純也さんが分析。教えてくれた方石野純也ケータイジャーナリスト/ライター。通信事業者、携帯電話メーカー、コンテンツプロバイダーなどを取材し、幅広い媒体に原稿を執筆する。近著は『通信ビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）。「最近のスマホ