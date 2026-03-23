話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「かに座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★☆☆☆人生の転換期！取捨選択をするなら今今期はあなた自身の人生のターニングポイントだといえる星回り。恋愛より優先しなければならない大事な場面が多くなるはず。自分の仕事や勉強を