話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★★☆人脈拡大期。お誘いには参加が◎公私いずれも人間関係がどんどん広がっていく星回り。恋活で、あせってひとりに絞るのはもったいない！まずは友だちや人脈を増やすつもりで、気軽