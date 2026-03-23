山形市がJR山形駅周辺に整備を予定している「日本一の観光案内所」の基本計画が示され、内装の完成予想図が初めて公開されました。再来年度から工事が始まり、2029年のオープンを予定しています。日本一の観光案内所は県内の観光を発信する中核拠点として山形市が整備を検討しています。施設はJR山形駅の改札前と、東西自由通路、山形駅前の「旧山形ビブレ」跡地の3つのエリアに分かれ、それらを一体的な施設として整備しま