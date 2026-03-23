3月22日、二子玉川蔦屋家電で13社22ブランドが製品を展示する「ガジェット展示会 2026 春」が開催され、この中でスマホ撮影アクセサリーメーカーUlanzi創業者のWilliam社長がプレゼンテーションを実施。新製品をお披露目しました。5つの新製品をお披露目会場には製品に触れて体験できるブースを設置。プレゼンテーションでは5つの新製品が紹介されました。ブースでも大々的にフィーチャーされていた「SK-21」は、180cmの長さまで伸