皇后さまは引き続き風邪の症状があるため、23日に行われた岩手県・宮城県訪問についての事前説明を欠席されたと宮内庁が発表しました。天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、東日本大震災から15年の節目にあたって、25日と26日に岩手県と宮城県の被災地を訪問される予定です。側近によりますと、23日午後、宮内庁の総務課長から今回の訪問について、ご一家に事前の説明がありましたが、皇后さまはまだ少しせきの症状が残っているため