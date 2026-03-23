俳優の綾瀬はるか（40）、妻夫木聡（45）が23日、都内で行われた映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）完成披露試写会に出席。綾瀬と2008年以来18年ぶりに共演し夫婦役を演じた妻夫木が、綾瀬の言葉に「いいこと言うようになったなぁ（笑）」と感動する場面があった。【全身ショット】さすがです…二の腕あらわなブラックドレスで登場した綾瀬はるか2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷