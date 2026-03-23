１９日のテレビ朝日「アメトーーク！」では、「色々あった同期芸人」企画が放送され、２０１２年デビューの真空ジェシカ、オズワルド、蛙亭、空気階段、さや香、コットン、きしたかのらが出演した。コットン、蛙亭が売れ始めた２０１２年頃や、さや香がＭ−１決勝に進出した２０１７年頃など、年代別に同期の出来事をトーク。２０２２年以降の近年がテーマになると、きしたかの・高野正成が「石井（さや香）よりは出てます」