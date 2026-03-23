無届けの状態で政治活動を続け、違法に寄附を受け取っていたとして告発されていた自民党知多市支部の関係者に対し、名古屋地検特捜部は、いずれも不起訴処分としました。 【写真を見る】“10年以上無届け状態”だった自民党知多市支部 名古屋地検特捜部が伊藤忠彦衆議院議員らを不起訴処分に この問題は、自民党知多市支部が2009年と2010年分の政治資金収支報告書を提出せず、10年以上にわたって無届けの状態で活動を続けていた