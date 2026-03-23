女優佳那晃子（かな・あきこ）さんが亡くなったことが、23日、分かった。70歳だった。旧所属事務所などによると、佳那さんは、静岡県内の病院で21日に死去した。佳那さんは2013年にくも膜下出血で倒れ、闘病していた。同関係者などによると、佳那さんは約1カ月前ごろから、胃腸炎、腎障害、肺炎などを起こしていたという。佳那さんは1956年（昭31）3月8日生まれ、東京都出身。短大在学中に日本テレビ主催のコンテストを機に芸能界