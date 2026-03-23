物語がクライマックスに向かっているNHK朝ドラ『ばけばけ』。ストーリーだけでなく、出演する俳優たちの演技や存在感も見どころの1つです。All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演する好きな男性俳優」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】