私たちが日常的に利用する店舗の代表格といえるのが「スーパー」です。物価高が続く今、食材を購入する際に「少し高くなったな」と感じる人も多いのではないでしょうか。老後は収入が限られるため、日々の買い物の積み重ねが家計に大きく影響します。普段何気なく利用しているスーパーでも、買い方を少し工夫するだけで生活費を抑えることができます。老後破産を防ぐためには、スーパーをどのように利用するとよいのか、元銀行員の