スリランカのコロンボを離陸したJD488便が22日早朝、北京大興国際空港に到着した。その後、同便に積載されていた陶磁器の工芸品が荷下ろしされ、河北省雄安新区に運搬され、税関審査をパスした。これにより、航空3レターコード「NXA」を備えた保税区「雄安国際空港」の運用がスタートした。中国新聞網が伝えた。雄安国際空港は中国初の総合保税区と航空3レターコードを組み合わせた「空港に隣接しない通関拠点」で、国際航空貨物の