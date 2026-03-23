災害時の医療や防災の関係者で構成される「日本災害医学会」の総会と学術集会が、21日までの3日間、県内で初めて開かれました。市民公開講座では多くの人が災害の課題や防災について耳を傾けていました。日本災害医学会の総会と学術集会は新潟市で3月19日から3日間、開かれました。市民公開講座では新潟大学で災害や復興の研究をする卜部厚志教授が講演。「防災のあり方を問う災害がある」と切り出しました。【新潟大学災害・復興