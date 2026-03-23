数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。正解は20,000を超える大きな数字ですが、ケアレスミスに気をつけて挑戦してみましょう！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。146 × 146 = □ ヒント：146を「150 - 4」と置き換えてみてください。数学の展開公式「(a - b)² = a² - 2ab + b²