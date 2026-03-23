中国では、国際金価格の下落に伴い金価格が下落したことで、多くの消費者に関連商品の購入チャンスが訪れました。上海では多くの金銀宝飾品店が客足のピークを迎えました。上海黄浦区のある金銀宝飾品店で取材たしところ、十数分で6、7人の消費者がカウンターへ金の価格を問い合わせに来ました。同店のその日の金価格は前週より10％以上も下落して1グラム当たり1058元（約2万4500円）でした。多くの金銀宝飾品店によると、金の価格