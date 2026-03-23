プロ野球、ファーム・リーグ。オイシックスは21日、ホーム開幕戦で楽天と対戦。待望の今シーズン初勝利をあげました。連敗のなか迎えた21日のホーム開幕戦。およそ3800人のサポーターがホーム・エコスタに駆け付けました。＜サポーター家族＞「子ども二人も楽しみにしていて、今日が来るのが、シーズン始まるのを楽しみにしていたので、今日も朝早くから準備も