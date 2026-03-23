中国漫画「尚善」が日本でテレビアニメ化されることが分かり、中国で反響を読んでいる。同作は中国のウェブ漫画サイト・ビリビリ漫画で連載中の蒋家梅子（ジャンジャーメイズ）氏によるファンタジー作品が原作。妖怪に育てられたことで人間的な感情や愛情を知らずに育った少女・尚善（しょうぜん）が、彼女を弟子として引き取った心優しい道士・道然（どうぜん）と共に旅を重ねる中で、人としての在り方を学び、成長していく姿を描