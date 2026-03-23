日常生活や豊かな日本語の表現の中に隠れた言葉の「パーツ」を探して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、強固な結びつきを象徴する道具や、人の振る舞いに関する言葉などを用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。く□□□□ぎわ□□とてヒント：金属